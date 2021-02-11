Вирус Эбола, вероятно, может сохраняться в физиологических жидкостях переболевших много месяцев - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения подозревает, что вирус Эбола может передаваться с физиологическими жидкостями, в том числе при половом контакте, а сам вирус, похоже, может сохраняться в семенной жидкости человека в течение многих месяцев, если не лет, оставаясь при этом заразным и смертоносным.

3 февраля в восточной части Конго после долгого перерыва был зарегистрирован случай смерти от лихорадки Эбола. По данным Washington Post, скончавшаяся женщина, вероятнее всего, заразилась от своего мужа, который переболел во время вспышки в июне прошлого года.

"В течение нескольких лет мы получаем доказательства того, что вирус можно обнаружить в семенной жидкости в течение трех-девяти месяцев после болезни, а в некоторых случаях этот срок может составлять до двух лет", - заявил представитель ВОЗ.

Сейчас мужа погибшей женщины обследуют. По словам представителя ВОЗ, в прошлом вирус обнаруживался в отделяемом слезных желез спустя несколько месяцев после выздоровления пациента, то же самое можно сказать и о физиологических жидкостях женских репродуктивных органов, но дольше всего, по мнению эпидемиологов, вирус может сохраняться в сперме.