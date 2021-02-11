Иванов раскрыл стоимость разработки новейших систем российского оружия

Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов сообщил, в какую цену обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия.

Напомним, Владимир Путин заявил об этих разработках в 2018 году, в ходе послания Федеральному собранию.

"Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей", - цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, для нынешнего триллионного бюджета Вооруженных сил, это почти незаметные расходы. Иванов также заявил, что причастен к началу разработки этих видов оружия.

В 2018 году президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.