11 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
роддом Южноуральска, прорыв трубы, (2021) | Фото: vk.com/ugnouralskpodslushano

В Челябинской области из-за прорыва трубы затопило роддом

В родильном доме Южноуральска произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы затопило помещения медицинского учреждения.

Вода лилась с потолка. Сотрудники роддома пытались собрать воду, но под тяжестью рухнул потолок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном минздраве, инцидент произошел на прошлой неделе. В настоящий момент последствия аварии устранены.

"С последствиями справились в кратчайшие сроки. Прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак. Здание обесточили и перекрыли воду. Ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали", - рассказали в минздраве.

Пациенток перевели в медицинские учреждения Троицка и Челябинска. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия коммунальной аварии устранены. В ближайшее время в роддоме снова начнут принимать пациентов.

роддом Южноуральска(2021)|Фото: министерство здравоохранения Челябинской области

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В Челябинской области из-за прорыва трубы затопило роддом

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Теги: роддом, коммунальная авария, минздрав,



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