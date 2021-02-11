В Челябинской области из-за прорыва трубы затопило роддом

В родильном доме Южноуральска произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы затопило помещения медицинского учреждения.

Вода лилась с потолка. Сотрудники роддома пытались собрать воду, но под тяжестью рухнул потолок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном минздраве, инцидент произошел на прошлой неделе. В настоящий момент последствия аварии устранены.

"С последствиями справились в кратчайшие сроки. Прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак. Здание обесточили и перекрыли воду. Ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали", - рассказали в минздраве.

Пациенток перевели в медицинские учреждения Троицка и Челябинска. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия коммунальной аварии устранены. В ближайшее время в роддоме снова начнут принимать пациентов.