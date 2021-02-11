Только 0,6% переболевших коронавирусом прошли реабилитацию за счет государства

Менее одного процента (0,6%) переболевших коронавирусом в России (а всего выявлено 4 млн случаев) прошли медицинскую реабилитацию за счет государства. Такие цифры сегодня были озвучены главой ФОМС Еленой Черняковой на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

По словам Черняковой, реабилитация одного пациента, перенесшего COVID-19? в 2021 году будет обходиться в 39,6 тыс. руб.

Между тем, главный главный внештатный реабилитолог Минздрава РФ Галина Иванова сообщила, что 70% больных ковидом будут нуждаться в медицинской реабилитации. После выписки из больницы более 50% пациентов, переболевших коронавирусом, снижают "толерантность к физнагрузкам", более 17% после выписки нуждаются в круглосуточном пребывании в постели.

Зампред СФ Галина Карелова отметила, что сейчас только каждый десятый санаторий в России предлагает программы реабилитации для переболевших коронавирусом. При этом спрос на такие программы огромный: только в ноябре 2020 года он вырос на 20% - это данные запросов сенаторов.