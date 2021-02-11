11 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
снег, сугробы, уборка снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Задержанных на акциях протеста уральцев могут отправить чистить снег или мести улицы

В службе судебных приставов разъяснили, куда могут отправить для обязательных работ уральцев, задержанных на недавних акциях протеста в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, обычно обязательные работы проходят на улицах города.

"У администрации заключен контракт с предприятиями о прохождении таких работ. В соответствии с этим перечнем мы отправляем должников на предприятия, где они проходят данные работы. Они могут быть где угодно, в том числе с учетом специализации. То есть, если у нас должник электрик, он может отработать по своей специальности. Но чаще всего занимаются уборкой снега, территории или улиц", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пока неизвестно, куда именно будут направлены административно наказанные уральцы.

Напомним, некоторым участникам незаконных митингов в Екатеринбурге назначили обязательные работы. А организаторы данных акций были арестованы по решению суда.

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Задержанных на акциях протеста уральцев могут отправить чистить снег или мести улицы

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Теги: снег, обязательные работы, ФССП, Екатеринбург



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