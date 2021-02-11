11 Февраля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В деле об избиении младенцев в Сургуте появился подозреваемый

Обвинение в избиении младенцев в Сургуте предъявлено 31-летнему местному жителю, который является отцом полуторамесячного мальчика и отчимом полуторагодовалой падчерицы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью двом малолетним. По версии следствия, мужчина избил детей 9 февраля примерно в 16.00-17.00. Дети получили травмы головы и других частей тела и были госпитализированы.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. Также следователи выясняют роль матери в произошедшем.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе полноты действий уполномоченных органов по выявлению неблагополучной семьи и принятию мер по обеспечению надлежащего воспитания детей", - говорится в сообщении.

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В деле об избиении младенцев в Сургуте появился подозреваемый

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Теги: Сургут, пара, малолетние, избиение, СКР



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