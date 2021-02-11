Два министра и вице-премьер правительства Прикамья избавились от приставок "и.о."

С сегодняшнего дня заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, курирующий министерство информационного развития и связи, а также минтуризма, избавился от приставки "и.о.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

До прихода в правительство Черников возглавлял екатеринбургский "Техконсур".

Кроме того, министр тарифов и энергетики Артем Балахнин и глава минзакупок Алексей Зарубин также с 11 февраля стали "полноценными" министрами.

Артем Балахнин ранее работал в структурах "Т Плюс". Алексей Зарубин являлся заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.