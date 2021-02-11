"Дорога без конца". На Ямале провален объявленный губернатором Год дорог?

На Ямале вновь ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу от границы с Югрой до Губкинского. Ранее власти уже объявляли подобный конкурс, однако теперь лот вновь появился на портале Госзакупок, передаёт корреспондент Накануне.RU. Это может говорить о провале Года дорог, которым 2020-ый объявил во время доклада о положении дел в регионе губернатор автономии Дмитрий Артюхов. По планам властей, предстояло отремонтировать 400 км трасс.

Напомним, в прошлый раз конкурс на ремонт этого участка трассы Сургут – Салехард объявляли прошлой весной. Заказчиком, как и сейчас, выступил департамент госзаказа Ямала. За 239,1 млн руб. подрядчик должен был отремонтировать дорогу от границы Югры и Ямала до Губкинского (240 км). Приём заявок начался 28 апреля и продлился до 13 мая.

4 февраля на портале Госзакупок появился новый лот. Заказчик – департамент госзаказа Ямала. Объект работ тот же – ремонт участка граница Ямала – Губкинский трассы Сургут – Салехард. Начальная цена контракта – 248,8 млн руб. Последний день подачи заявок – 18 февраля.

Telegram-канал "ЯсУрала" отмечает, что эта ситуация может быть одним из подтверждений провала Года дорог, которым был 2020-й на Ямале. Говоря о ремонте указанного участка, он утверждает, что окружные власти заплатили найденному-таки ранее подрядчику, "Тюменской автодорожной компании", по трём контрактам около 270 млн руб., но ремонт так и не доделан. Канал напоминает, что в 2019 г. тюменский подрядчик уже пытался восстановить этот участок дороги. Исполнитель получил два заказа на 490 и 85 млн руб.

Напомним, осенью прошлого года Артюхов, закончив масштабный объезд округа, уволил директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала – губернатор остался недоволен работой дорожно-строительного комплекса.