Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом Советского Союза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране настал переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза.

По его словам, Белоруссия столкнулась с серьезными событиями, которые сравнимы с немногими событиями истории сообщает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что цветная революция в республике была невозможна, поэтому "была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига". Страну пока удалось удержать, "2021-й год будет определяющим", заявил Лукашенко.

Ранее президент республики на совещании с силовиками высказался о протестных акциях в России. Он считает, что зарубежным силам Белоруссия нужна была "как трамплин для атаки на Российскую Федерацию".

"В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - заявил Александр Лукашенко.