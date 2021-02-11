В Челябинской области кинолог через суд вернул собаку, с которой работал в колонии

Кинолог из Кыштыма через суд вернул себе собаку, с которой работал в исправительной колонии города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кыштымского городского суда, истец просил обязать колонию вернуть ему бельгийскую овчарку и взыскать расходы на оплату услуг представителя, а также государственную пошлину.

С 2017 г. мужчина служил в исправительной колонии в должности старшего инструктора-кинолога. С 2019 года он нес службу со своей овчаркой, которую он приобрел в 2018 году. В феврале 2020 года истец уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что по договору ссуды собака была передана другому старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач и закреплена за ним.

Истец и ответчик заключили мировое соглашение. Колония вернет мужчине собаку и выплатит в счет возмещения судебных расходов 25 тыс. руб. Судом мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено.