11 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Продление СНВ-3 открыло окно возможностей для дипломатии – МИД РФ

Российское внешнеполитическое ведомство видит "окно возможностей" для дипломатии в продлении ДСНВ-3. Но особых надежд на изменение отношений с США не возлагается.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что "вариант с пролонгацией был единственно возможным", при этом "речь не идет об уступках с какой-либо стороны, договор отвечает интересам обеих стран".

"Появляются предпосылки к перелому, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска решений по контролю над вооружениями. Мы пока не знаем, какие будут позиции у команды Джо Байдена, но мы приветствуем заявления слова госсекретаря Энтони Блинкена о начале, а не конце истории. Мы настроены самым решительным образом заниматься этими вопросами", - сообщи Рябков на онлайн-брифинге.

Он отметил, что соглашения, по хорошему, надо заключить и во всех других сферах: "Гадо охватить весь спектр наступательных и оборонительных вооружений для стратегических задач. Стратегические оборонительные системы – средства ПРО. Считаем оправданным сохранить фокусировки на средствах доставки боезарядов. Что касается боезарядов, предлагаем сосредоточиться на развернутой части арсеналов. Также нужно предотвратить гонку вооружений в космосе".

По мнению дипломата, администрация Трампа по безопасности в космосе готова была договариваться, чего не скажешь о других сферах. Так что теперь российская сторона надеется, что команда нового президента не сменит курс по части космоса.

 Также в МИДе России находят положительным тот факт, что Блинкен и другие высокопоставленные чиновники команды Байдена не увязывают жестко начало диалога по вооружениям и обязательное участие в нем КНР.

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Продление СНВ-3 открыло окно возможностей для дипломатии – МИД РФ

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Теги: снв-3, сергей рябков, энтони блинкен



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