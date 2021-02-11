11 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Ту-214СР, самолет АП (2017) | Фото: jetphotos.com

В МИДе России назвали условия возвращения в договор об открытом небе

Россия в теории может пересмотреть свое решение о выходе из договора об открытом небе, но для этого потребуется изменение позиций США и их союзников по НАТО. Об этом на онлайн-брифинге заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы ведь многого не просили в прошлом году [перед выходом из договора]. Мы просили оставшиеся в договоре страны дать обязательства, что данные, полученные ими по территории России, не будут переданы стране, которая не является участницей договора, то есть США. Но это вступает в противоречие с обязательствами этих стран как членов НАТО, в рамках альянса они должны делиться с США всей доступной информацией. Также нам нужны были гарантии, что союзники США оставят нам право пролета над объектами США на их территориях. Ни то, ни другое нам не было обещано. Это была игра в одни ворота, баланс договора был разрушен", - заявил дипломат, комментируя выход нашей страны из договора.

"Но есть время для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США придут к выводу, что возможен альтернативный путь, если они увидят, что могут вернуться в договор, у нас тоже возможен отказ от принятых решений. Но принципиальные позиции наши мы сдавать не будем", - добавил Рябков.

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В МИДе России назвали условия возвращения в договор об открытом небе

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Теги: договор об открытом небе, сергей рябков, нато



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