11 Февраля 2021
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Игорь Холманских, часы, Jean Richard, JEANRICHARD (2014) | Фото: Накануне.RU

Бывшего замглавы уральского ЗАТО судят за взятки и занятия бизнесом

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации ЗАТО Лесной. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с апреля 2010 по апрель 2017 года фигурант работал замглавы администрации городского округа "Город Лесной", а с мая 2017 по январь 2019 года был директором департамента, а затем начальником отдела министерства инвестиций и развития региона. Мужчина обвиняется в том, что с 2014 по 2018 годы за взятки оказывал общее покровительство и помогал заключению с предпринимателем и юридическим лицом договоров поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения Лесного на общую сумму более 84 млн рублей.

По материалам дела, за эти "услуги" обвиняемый незаконно получил свыше 5,9 млн рублей.

лесной(2004)|Фото: Накануне.ru

Кроме этого, несмотря на запрет чиновникам заниматься бизнесом, с 2005 по 2020 годы он через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. От этого чиновник-бизнесмен получил доход более 5,9 млн рублей.

Сейчас расследование дела завершено. Уголовное дело мужчины, уже покинувшего все свои должности, направлено в городской суд Лесного.

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Бывшего замглавы уральского ЗАТО судят за взятки и занятия бизнесом

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Теги: чиновник, Лесной, взятки, суд



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