Бывшего замглавы уральского ЗАТО судят за взятки и занятия бизнесом

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации ЗАТО Лесной. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с апреля 2010 по апрель 2017 года фигурант работал замглавы администрации городского округа "Город Лесной", а с мая 2017 по январь 2019 года был директором департамента, а затем начальником отдела министерства инвестиций и развития региона. Мужчина обвиняется в том, что с 2014 по 2018 годы за взятки оказывал общее покровительство и помогал заключению с предпринимателем и юридическим лицом договоров поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения Лесного на общую сумму более 84 млн рублей.

По материалам дела, за эти "услуги" обвиняемый незаконно получил свыше 5,9 млн рублей.

Кроме этого, несмотря на запрет чиновникам заниматься бизнесом, с 2005 по 2020 годы он через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. От этого чиновник-бизнесмен получил доход более 5,9 млн рублей.

Сейчас расследование дела завершено. Уголовное дело мужчины, уже покинувшего все свои должности, направлено в городской суд Лесного.