11 Февраля 2021
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Экономика В России
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7% к лету

Резкое подорожание стройматериалов может привести к увеличению стоимости нового жилья в России на 7% к середине текущего года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников строительной отрасли.

Рост стоимости арматуры связан с повышением утилизационного сбора на спецтехнику по обработке лома и металлопродукции.

Девелоперы предупреждают также и о других факторах, влияющих на себестоимость квадратного метра. В частности, они заявляют о дефиците рабочей силы, удорожании обслуживания строительства (оплата электричества, тепла).

Ранее ФАС России представила первые результаты расследования роста цен на металлопродукцию в конце 2020 года.

Напомним, ведомство начала проверку после того, как вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, пожаловался президенту России на резкий рост цен на арматуру. По его словам, только за один месяц в конце прошлого года стоимость этого стройматериала выросла на 40%. Это явилось одной из причин роста цен на новостройки, полагает Хуснуллин.

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Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7% к лету

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Теги: новостройки, жилье, стройматериалы



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