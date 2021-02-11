Коронавирус перенесли уже около миллиарда человек - Мясников

Новую коронавирусную инфекцию перенесли уже около миллиарда человек. Об этом написал в своем телеграм-канале известный врач Александр Мясников.

Он пишет, что эти результаты можно получить на основе популяционных исследований о наличии у людей антител. При этом он уверен, что коронавирус никуда не уйдет, а просто потеряет статус нового и займет свое место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов.

Также Мясников уверен, что всплески коронавируса еще будут из-за "очевидного неуспеха разработок эффективных противовирусных препаратов", поэтому главным остается иммунитет, а укрепить его могут здоровый образ жизни и вакцинация. Он указывает, что Минздрав РФ по-прежнему рекомендует препараты с недоказанной эффективностью и предупреждает, что "их применение допустимо, если потенциальная польза для пациента превысит возможные риски".

Однако недавно межрегиональное общественное объединение "Общество специалистов доказательной медицины" заявило о том, что и результаты испытаний вакцины "Спутник-V" тоже вызывают массу вопросов. Так, они получены на селективных группах с признаками необоснованного исключения случаев, нет доказательств репрезентативности выборки при анализе иммуногенности, при анализе безопасности вакцины вообще были исключены 34% случаев, двое умерших оставлены без внимания, а сами испытания были короткими и говорят о безопасности вакцины, да и то с вопросами, только в пределах полутора месяцев. Они сделали вывод, что результаты испытаний не позволяют говорить о доказанной безопасности и эффективности вакцины "Спутник-V".

Что касается цифры Мясникова, то при таких масштабах перенесения инфекции реальная летальность составляет около 0,25%. Еще в августе Накануне.RU писало о примерно таком же уровне реальной летальности в России.

Интересно, что, согласно клиническим испытаниям вакцин в США, из тех, кому их не вводили, заразились менее 1%. А летальность среди заразившихся составляет около 2%. То есть реальная вероятность умереть из-за коронавируса всего около 0,02% даже без вакцинации. Это близко к доле умерших из-за коронавируса на всей планете, которая на сегодня составляет 0,03%.

Эти результаты должны совпадать при одинаковых условиях, но при испытаниях вакцин срок наблюдений был два месяца, а коронавирус продолжается уже год. Можно заметить, что во втором случае срок больше в 6 раз, а вероятность умереть - лишь в 1,5 раза. То есть если человек не заразился и умер в первые два месяца появления вируса, то около 70% вероятности, что этого не произойдет и в течение года. Это является доказательством того, что в мире уже выработался некоторый, и немалый, уровень популяционного иммунитета.