"Чиновники скидывают свои обязанности". Варламов раскритиковал югорского мэра за субботник после снегопада

Блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал руководство Советского (райцентр в Югре) за то, что власти после сильного снегопада организовали общегородской субботник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Югре есть небольшой городок Советский. Когда его завалило снегом, мэр Александр Кулагин не придумал ничего лучше, чем выгнать народ на общегородской субботник. Как ловко главы города и района, взращенные советскими традициями неэффективности и разгильдяйства, скинули свои обязанности на горожан, бюджетников и бизнесменов", - написал Варламов в своём блоге.

Он уточняет, что "для расчистки дорог у властей нашлась техника, а тротуары пусть горожане чистят за свои же деньги".

"ХМАО – один из самых богатых регионов России, и у Советского района немаленький такой бюджет в 4,3 млрд руб. при населении всего 50 тыс. жителей. Но на уборку улиц глава района с мэром всё равно выгоняют население. Заплати налоги, а потом иди убирать улицы. Запомните: если мэр вашего города машет на улице лопатой или метлой (и вас заставляет) вместо того, чтобы наладить работу коммунальщиков, его пора менять. Ничего хорошего деятельность этого крепкого хозяйственника городу не принесёт", - подытожил Варламов.

В администрации Советского района Накануне.RU рассказали об обстоятельствах субботника, состоявшегося 8 февраля. Постановление о мероприятии мэр Кулагин подписал после того, как на город обрушился сильный снег. К уборке подключились как Кулагин, так и глава района Игорь Набаотов. Чистить тротуары и общественные пространства вышли работники бюджетных и образовательных организаций, предприятий торговли, индивидуальные предприниматели.