11 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
работа, безработица, занятость, куда пойти работать (2016) | Фото: saroblnews.ru

"Официальная" безработица в Прикамье вернулась к "допандемийному" показателю

Уровень безработицы в Прикамье вернулся к "допандемийному" показателю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на Росстат.

"На 1 декабря 2020 года доля безработных от численности экономически активного населения составила 5,3%: показатель соответствует уровню на начало апреля. Он оказался ниже среднего по России (6,2%) и по Приволжскому федеральному округу (ПФО – 5,4%). При этом Пермский край стал единственным регионом в округе, в котором ситуация на рынке труда вернулась к докризисному состоянию", - говорится в сообщении.

Минсоцразвития Пермского края сообщает, что число "официальных" безработных на сегодняшний день составляет 29035 человек. Пик безработицы в Прикамье был зафиксирован в августе 2020 года, тогда официальное число неработающих прикамцев составляло 67924 человек.

В числе мер, принимаемых в Пермском крае для регулирования численности занятости населения - поддержка малого и среднего бизнеса, на прямые финансовые меры поддержки регионом было выделено более 1 млрд руб., также средства выделялись на поддержку лиц, потерявших работу, переобучение граждан востребованным профессиям. Из бюджета Пермского края работодателям производились доплаты на создание новых рабочих мест. Этой мерой поддержки в 2020 году воспользовались более 230 компаний, которые трудоустроили почти 900 жителей.

В 2021 году по поручению Дмитрия Махонина региональные власти продолжили мероприятия, направленные на сокращение численности безработных и стабилизацию ситуации на рынке труда, в том числе будут продлены налоговые льготы.

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"Официальная" безработица в Прикамье вернулась к "допандемийному" показателю

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Теги: безработица, занятость, поддержка



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