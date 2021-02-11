ФАС возбудила дело в отношении Tele2
ФАС России возбудила дело в отношение Tele2 после того, как оператор связи в очередной раз повысил стоимость тарифов для абонентов.
Как говорится в сообщении ведомства, цены поднялись в среднем на 13% с 1 января 2021 года, что "ущемляет интересы потребителей".
В мае прошлого года ФАС выдала Tele2 предупреждение после того, как компания повысила стоимость услуг.
Ранее сообщалось, что стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон", "ВымпелКом" ("Билайн") и Tele2 подорожает с января текущего года. Уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
В Tele2, в частности, заявили, что с 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет "незначительное изменение размера абонентской платы".