11 Февраля 2021
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Общество В России
вывеска, реклама, фасады, Челябинск (2019) | Фото: cheladmin.ru

ФАС возбудила дело в отношении Tele2

ФАС России возбудила дело в отношение Tele2 после того, как оператор связи в очередной раз повысил стоимость тарифов для абонентов.

Как говорится в сообщении ведомства, цены поднялись в среднем на 13% с 1 января 2021 года, что "ущемляет интересы потребителей".

В мае прошлого года ФАС выдала Tele2 предупреждение после того, как компания повысила стоимость услуг.

Ранее сообщалось, что стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон", "ВымпелКом" ("Билайн") и Tele2 подорожает с января текущего года. Уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

В Tele2, в частности, заявили, что с 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет "незначительное изменение размера абонентской платы".

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ФАС возбудила дело в отношении Tele2

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Теги: Tele2, ФАС



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