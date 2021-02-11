11 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область
Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев (2014) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев потребовал отчета о реализации "Пятилетки развития Свердловской области"

Сегодня, 11 февраля, губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства дал поручения по подготовке промежуточного отчета о ходе реализации программы "Пятилетка развития Свердловской области".
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, вопрос предполагается рассмотреть на одном из заседаний областного кабинета министров. Планируется, что оно состоится в марте этого года.

Напомним, Куйвашев объявил о формировании программы "Пятилетка развития" в 2017 году. Тогда в течение шести месяцев были собраны предложения жителей всех территорий региона: от Пелыма до Каменска-Уральского, от Красноуфимска до Тавды. Всего их поступило более тысячи, они были рассмотрены, проанализированы, а многие из них легли в основу пятилетнего плана развития Свердловской области.

После утверждения президентом России Владимиром Путиным в 2018 году перечня национальных проектов "Пятилетка развития" была скорректирована.

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Куйвашев потребовал отчета о реализации "Пятилетки развития Свердловской области"

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Теги: Куйвашев, Пятилетка развития, отчет, программа



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