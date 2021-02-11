В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли две сестры

В частном доме деревни Вармахли Тобольского района (Тюменская область) произошел пожар, в результате которого погибла 21-летняя девушка и ее 4-летняя сестра. Их 14-летнему брату удалось выбраться из горящего дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент выясняются причины произошедшего. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре организовать проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.