11 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото:YouTube

"Отвяжитесь от наших народных предприятий": Зюганов обратился к администрации президента

Глава КПРФ Геннадий Зюганов снова выступил по поводу "рейдерского захвата" совхоза им. Ленина в Подмосковье.

"Еще раз обращаюсь к Администрации президента: отвяжитесь от наших народных предприятий! Продолжаются попытки рейдерского захвата совхоза им. Ленина - одного из лучших хозяйств не только в России, но и в мире. По инициативе "Единой России" против него начинается 705-я судебная тяжба. В самом совхозе захватили Дом культуры, выгнали оттуда детей и сидят там в грязных сапожищах, парализовав работу одного из главных учреждений в микрорайоне с 10 тыс. человек", - написал лидер коммунистов в своем Telegram-канале.

Он также призвал правоохранительные органы "выполнять свой долг", пригрозив "пригласить бороться за достоинство и законность наших соотечественников".

Риторика Зюганова в последнее время стала значительно жестче. Одним из поводов стало задержание депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального.

Зюганов в Госдуме заявил, что власть "ошалела" от давления "грязной навальнятины" и решила задержать Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить "расправу над депутатом". Глава КПРФ сообщил, что дал указание юридической службе партии и депутатам разобраться в происходящем.

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"Отвяжитесь от наших народных предприятий": Зюганов обратился к администрации президента

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Теги: геннадий зюганов, совхоз им. ленина, рейдерство



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