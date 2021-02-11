На Южном Урале иностранцев будут судить за разбойное нападение на гражданина КНР

В Челябинской области троих граждан Кыргызстана будут судить по обвинению в разбойном нападении на гражданина КНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемые совместно с неустановленным лицом на территории тепличного комплекса вблизи поселка Дубровка, проникли в жилое помещение и напали на гражданина КНР. Применяя оружие, они избили потерпевшего и похитили деньги и имущество на общую сумму около 310 тыс. руб.

Обвиняемые были задержаны и заключены под стражу. В ходе следствия они возместили ущерб на 145 тыс. руб. На автомобили иностранцев наложен арест.

Дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении еще двоих соучастников выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.