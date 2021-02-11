11 Февраля 2021
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авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

"Победа" откажется от рейсов на Дальний Восток

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") откажется от рейсов на Дальний Восток. Причиной стали субсидии на перевозку всех категорий граждан на этом направлении, которые государство дополнительно выделит в размере 5 млрд руб. – условия для перевозчикам станут неконкурентными.

Условия предоставления субсидии предусматривают дотацию только для одной авиакомпании на каждом направлении. На маршруте Улан-Удэ – Москва получателем субсидии стала S7 Airlines. При этом в Минтрансе сообщили, что "Победа" не заявлялась на получение субсидии, пишут "Известия".

Примечательно, что большую часть дотаций на дальневосточные рейсы получит "Аэрофлот", поскольку одним из условий отбора (помимо наибольшего количества прямых рейсов на маршруте) стало наличие наибольшего числа отечественных самолетов (читай "Суперджетов") в парке компании. Таким образом, нацперевозчик получит около 70% дотаций, остальное распределится между "Уральскими авиалиниями" (они, кстати, вообще не имеют в парке российских самолетов), "Алросой", S7, "Якутией" и Utair.

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"Победа" откажется от рейсов на Дальний Восток

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Теги: победа, дальний восток, субсидии,



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