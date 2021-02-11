11 Февраля 2021
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Общество Свердловская область В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.vremenagoda.land.ru

"Уральские авиалинии" перенесли открытие рейсов в Минск на начало марта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла решение перенести открытие маршрута "Екатеринбург-Минск" на 4 марта. Напомним, что первый рейс должен был отправиться уже сегодня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, причиной стал низкий спрос на направление.

Напомним, что перелеты будут осуществляться только раз в неделю - по четвергам. Стоимость билетов составит 10 тыс. 176 руб. (в одну сторону). Раннее жители Урала могли улететь в столицу Белоруссии рейсами "Уральских авиалиний" только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.

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"Уральские авиалинии" перенесли открытие рейсов в Минск на начало марта

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Теги: Уральские авиалинии, Минск, перенос рейса



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