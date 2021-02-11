"Уральские авиалинии" перенесли открытие рейсов в Минск на начало марта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла решение перенести открытие маршрута "Екатеринбург-Минск" на 4 марта. Напомним, что первый рейс должен был отправиться уже сегодня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, причиной стал низкий спрос на направление.

Напомним, что перелеты будут осуществляться только раз в неделю - по четвергам. Стоимость билетов составит 10 тыс. 176 руб. (в одну сторону). Раннее жители Урала могли улететь в столицу Белоруссии рейсами "Уральских авиалиний" только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.