11 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
транснефть нефтяные насосы (2016) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске компании заподозрили в сговоре на торгах АО "Транснефть нефтяные насосы"

В Челябинске УФАС возбудило дело по сговору на торгах АО "Транснефть нефтяные насосы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Дело возбуждено в отношении ООО "АОН", ООО "Вторметцентр" и ООО ПКФ "Аверс". Компании подозревают в заключении соглашении по поддержанию цен на закупках по поставке оборудования, приспособлений и материалов с начальной ценой – 77,4 млн руб.

Компании подавали свои предложения о цене в незначительный промежуток времени друг от друга, ограничив возможность остальных участников подавать предложения о цене и предпринимать какие-либо действия. В дальнейшем две заявки были отклонены от дальнейшего участия в закупке, а право на заключение договора перешло к ООО ПФК "Аверс", которым предложен минимально возможный шаг понижения от начальной цены договора.

В УФАС считают, что действия хозяйствующих субъектов были направлены на заключение договора по максимально возможной цене с минимальным понижением. Если факт нарушения антимонопольного законодательства будет подтвержден, должностным лицам компаний грозит уголовная ответственность.

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В Челябинске компании заподозрили в сговоре на торгах АО "Транснефть нефтяные насосы"

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Теги: Транснефть, торги, аукцион, УФАС,



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