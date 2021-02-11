11 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге судят арт-директора бара, устроившего резню на карточном турнире

Арт-директор бара из Екатеринбурга готовится предстать перед судом. Его обвиняют в покушении на убийство знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 18 октября прошлого года: компания мужчин собралась в небольшом питейном заведении на улице Крауля, чтобы провести время за просмотром матчей местных футбольной и хоккейной команд, распитием пива и игрой в карты. В разгар встречи между двумя участниками карточной игры возник конфликт из-за того, что один, по мнению другого, нарушал правила. В ходе этой ссоры 37-летний мужчина ударил своего оппонента - 34-летнего арт-директора - ладонью по затылку.

Последний ушел к себе домой, взял нож и вернулся обратно. Там он напал на своего обидчика со спины и стал его резать. В ситуацию вмешались очевидцы, в результате пострадавшего мужчину удалось спасти.

Скорая помощь(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сразу после случившегося подозреваемый скрылся и уехал к своему другу, который находился в одном из популярных учреждений общепита Екатеринбурга, где участвовал в артистическом конкурсе.

"Как ни настаивал друг-артист на том, чтобы подозреваемый пошел в полицию и во всем сознался, "резчик" не спешил идти в правоохранительные органы. Впрочем, сотрудники уголовного розыска и не ждали от него такой милости: они к тому моменту уже установили личность гражданина, напавшего с ножом на своего знакомого, выяснили, в каком из баров он работает арт-директором, и, проведя необходимую оперативную комбинацию, выманили его к месту работы. По прибытии к бару мужчина и был задержан сыщиками", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас расследование этой истории завершено. Уголовное дело арт-директора направлено в суд.

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В Екатеринбурге судят арт-директора бара, устроившего резню на карточном турнире

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Теги: бар, нож, дело, суд, Екатеринбург



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