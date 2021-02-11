История с подменой тел младенцев на куклы оказалась выдумкой

Информация о подмене тел двух погибших младенцев куклами, якобы произошедшая в Ставрополе, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Женщина призналась, что история выдумана, написал он в своем Instagram-аккаунте. Губернатор рассказал, что было проведено медобследование, из которого следует, что Лаура Даудова никогда не рожала. Позже, по его словам, она сама созналась в обмане.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе, но затем якобы скончались от кровоизлияния в мозг. Во время погребения Дауд Даудов откинул саван и увидел вместо тел младенцев пластмассовых кукол.

Телеграм-канал Baza пишет, что жена Даудова обманывала его о своей беременности. Муж очень хотел детей, поэтому женщина боялась, что он уйдет от нее, если она не родит.

После "родов" Лаура придумала историю с аневризмой. Она сказала родственникам, чтобы они не открывали тела малышей, потому что это может быть опасно. С Даудовой работают следователи, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.