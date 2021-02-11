Начальные классы Тюмени остаются дома из-за сильного мороза

В Тюмени из-за сильных холодов отменили занятия для школьников второй смены с 1 по 4 классы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются", - заявили в мэрии.

Согласно данным Gismeteo, сейчас в Тюмени наблюдаются 30-градусные морозы и юго-восточный ветер до одного метра в секунду.