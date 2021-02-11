11 Февраля 2021
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Экономика В России
бананы (2020) | Фото: Накануне.RU

У российских торговых сетей возникли проблемы с закупкой бананов - СМИ

У российских торговых сетей возникли проблемы с закупкой бананов. На рост оптовых цен почти на 40% повлияли неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками фрукта. Ситуация может нормализоваться к апрелю, ожидают участники рынка, пишет "Коммерсант".

По данным источников издания, оптовые цены на килограмм бананов за год выросли с 60 до 82 руб.

Неурожай фруктов в Эквадоре вызван плохими погодными условиями, а еще – активностью вулкана Сангай, из-за него были повреждены плантации.

В четвертом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году. В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. Помимо Эквадора в числе экспортеров бананов были Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Между тем, эксперты говорят, что бананы — самый популярный фрукт в России по объему продаж, а также самый дешевый продукт в категории: его стоимость меньше яблок.

Кстати, в декабре минувшего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала, что бананы оказались в ряду немногочисленных продуктов, цены на которые снизились, а не повысились: "В этом году были – сложно, может быть, в это поверить, - товары, по которым цены не росли совсем: кофе, белая рыба, мясо птицы, свинина. Снижались цены на капусту, бананы, пшено".

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У российских торговых сетей возникли проблемы с закупкой бананов - СМИ

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Теги: бананы, импорт, фрукты, торговые сети



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