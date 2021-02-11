11 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области завод выставили на продажу через сайт объявлений

На популярном сайте объявлений "Авито" выставлен на продажу металлургический завод, расположенный в Свердловской области.

Предприятие продают в разделе "Готовый бизнес". Речь идет об ООО "Серовский завод малой металлургии".

"Динамично развивающееся металлургическое предприятие Уральского региона. Запуск производства осуществлен в 2004 году. Завод располагаются в 10 км от Серова. Производственные площади завода составляют более 25 тыс. кв.м", - говорится в объявлении.

Серовский завод малой металлургии(2021)|Фото: avito.ru

Стоимость завода составляет 180 млн рублей. В качестве продавца выступает некий Виталий. Связаться с ним по указанному номеру Накануне.RU не удалось - включается автоответчик, сообщающий, что "данный вид связи недоступен для абонента".

Напомним, совсем недавно в Екатеринбурге на "Авито" был выставлен на продажу кинотеатр "Заря". За здание, которое является памятником муниципального значения, просили 55 млн рублей.

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В Свердловской области завод выставили на продажу через сайт объявлений

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Теги: завод, объявление, продажа, Свердловская область



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