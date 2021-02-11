11 Февраля 2021
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Прокуратура Пермского края, прокуратура Прикамья (2017) | Фото: fedpress.ru

Спикер думы Соликамска идет в прокуратуру из-за анонимных публикаций, порочащих его честь и достоинство

Председатель думы Соликамского городского округа Дмитрий Дингес намерен обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор из-за анонимной публикации в соцсетях, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, передает корреспондент Накануне.RU.

Официальное обращение Дингеса опубликовано на сайте думы.

"Со всей ответственностью заявляю, что информация не соответствует действительности. Эта инсинуация – следствие моей твердой позиции относительно предстоящих выборов главы Соликамского городского округа. Мною в адрес прокураторы и Роскомнадзора будут направлены заявления о привлечении автора к ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте сообщения.

Какая именно публикация возмутила спикера, не уточняется. Сказано только, что она была опубликована 5 февраля. Получить комментарий у спикера не удалось - на звонок корреспондента он не ответил.

По всей видимости, речь идет о записи, опубликованной в telegram-канале "Соленые уши", опубликованной 5 февраля.

Неизвестный автор опубликовал текст, в котором говорит, что якобы Дмитрий Дингес в 90-е годы носил имя Дмитрий Казанцев и занимался бизнесом: "торговал тухлым мясом" и "скупал у наркоманов бытовую технику для перепродажи". Фамилию депутат якобы сменил тогда, когда решил заняться политикой, заодно аноним обвиняет спикера в покупке диплома о высшем образовании, в недобросовестных схемах предпринимательской деятельности, и неуплате налогов.

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Спикер думы Соликамска идет в прокуратуру из-за анонимных публикаций, порочащих его честь и достоинство

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Теги: Дмитрий Дингес, дума Соликамска, анонимная публикация, честь и достоинство, прокуратура



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