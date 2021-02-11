11 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
эскадронный миноносец, Дональд Кук, Donald Cook (2016) | Фото: wallpapershome.ru

Посольство РФ призывает США прекратить "безрассудное бряцание оружием" в Черном море

Россия призвала США "прекратить безрассудное бряцание оружием" в связи с маневрами американских военных кораблей в Черном море. Об этом говорится в Twitter российского посольства в Вашингтоне.

Дипломаты добавили, что Пентагон открыто, под прикрытием военных учений, "ищет предлог для наращивания своего присутствия в регионе".

Напомним, в конце января американский эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море. За несколько дней до этого там появился военный корабль "Дональд Кук".

В НАТО объяснили перемещение этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России. Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне захода в регион американских кораблей.

10 февраля эсминцы покинули акваторию моря, пишет Regnum.

ВМС США сообщило о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

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Посольство РФ призывает США прекратить "безрассудное бряцание оружием" в Черном море

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Теги: черное море, сша, эсминцы, посольство рф



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