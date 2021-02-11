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поликлиника, больница, анализы, медсестра,кровь (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Прививки вакцинами Pfizer и Moderna в США снова привели к опасному заболеванию - иммунной тромбоцитопении

Газета "Нью-Йорк Таймс" второй за месяц опубликовала статью о том, что после прививки от коронавируса у пациентов появилось редкое и опасное заболевание - иммунная тромбоцитопения.
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В конце декабря такая же болезнь развилась у врача из Флориды Грегори Майкла. Через три дня после вакцинации у него по всему телу появились маленькие красные пятна. Он был госпитализирован в реанимацию, где менее чем через две недели умер от кровоизлияния. При этом ранее у него не было никаких проблем со здоровьем или аллергических реакций.

В этот раз вакцина поразила двух женщин 48 и 72 лет - их иммунная система стала атаковать свои же тромбоциты, ошибочно идентифицируя их как вражеских захватчиков, которые должны быть уничтожены.

Доктор Джерри Л. Спивак, эксперт по заболеваниям крови из Университета Джона Хопкинса, который допускал, что вакцина привела к смерти Майкла, снова подтвердил свое предположение. Другой врач, доктор Джеймс Бассел, гематолог и почетный профессор Weill Cornell Medicine, написавший более 300 научных статей о нарушении тромбоцитов, также высказал мнение о возможном влиянии вакцины.

В корпорации, как обычно, заявили, что вакцина ни при чем, хотя они знают о случаях тромбоцитопении у реципиентов вакцины.

"Нет никаких признаков, ни из крупных клинических испытаний, ни среди людей, получивших вакцину с тех пор, как правительство разрешило ее использование в прошлом месяце, что она может быть связана с тромбоцитопенией", - заявила Pfizer.

Почетный президент и директор организации по защите здоровья детей Children's Health Defense Лин Редвуд уверен, что это действие именно вакцины, так как иммунная тромбоцитопения - это хорошо известное неблагоприятное событие, связанное с вакцинацией. Она бывает у тех, кто вакцинируется от кори, паротита, краснухи и других болезней, примерно в одном случае из 25-40 тыс. прививок.

Лечение в принципе излечимо, но может стать хроническим на многие годы. Так, 48-летняя женщина из Техаса описала свое состояние как "ужасное". Что касается другой женщины, то она проснулась с синяками на руках и ногах и волдырями, которые кровоточили во рту. Перед этим ей ввели вакцину Moderna.

Обе женщины, сообщает газета, идут на поправку после оперативного медицинского вмешательства и интенсивного лечения.

Напомним, в США уже более 500 человек умерли вскоре после вакцинации. Обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, получили разрешение на экстренное использование без должной проверки из-за отсутствия альтернативных лекарств. Если бы была альтернатива вакцинам, то они не смогли бы получить такое разрешение, о чем говорится в §360 закона США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. И тогда пришлось бы проходить обычную процедуру лицензирования, включая более обширные испытания на безопасность. Возможно, что в интересах производителей вакцин и были заблокированы поиски лекарств против коронавируса и все свелось исключительно к вакцинации.

Недавно ветеран иммунологии Дж. Барт Классен опубликовал исследование, что вакцины, основанные на новых РНК-технологиях, недостаточно изучены и могут привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус, - хроническим дегенеративным неврологическим заболеваниям.

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Прививки вакцинами Pfizer и Moderna в США снова привели к опасному заболеванию - иммунной тромбоцитопении

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, США



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