11 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
гололед, гололедица (2015) | Фото: alau.kz

Жительница Артемовского взыскала со школы дочери 180 тысяч рублей за травму ноги

МБОУ "СОШ №10" г. Артемовского выплатит матери своей ученицы 180 тыс. руб. за травму, полученную на территории учебного заведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в январе прошлого года Ольга Л. проводила свою дочь на уроки, после чего вышла на улицу и поскользнулась у крыльца школы. Муж пострадавшей в момент инцидента находился в машине. На помощь его позвали учащиеся. В это время учить физкультуры помогала женщине "доскакать" до машины.

Врачи выявили закрытый перелом наружной и внутренней лодыжки со смещением и разрыв связок. Через три дня пострадавшей провели первую операцию, после которой Ольга три недели провела в больнице. В июле была сделана повторная операция, а через год ей предстоит третье операционное вмешательство.

"С января по август 2020 года она находилась на больничном. До настоящего времени Ольга восстанавливается, а постоянные боли и наличие шрамов доставляет женщине физические и моральные страдания", - рассказали в пресс-службе суда.

Жительница Артемовского подала к учебному заведению иск в Артемовский городской суд с просьбой взыскать с ответчика 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Исковое требование было удовлетворено частично – 180 тыс. руб.

В свою очередь ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, аргументируя ее тем, что обязанность по содержанию ступеней крыльца здания школы была исполнена надлежащим образом. Помимо этого ответчик также заявил, что пострадавшая не доказала факт получения травмы на территории именно учебного заведения, а размер компенсации морального вреда завышен, поскольку наличие нравственных страданий и факт их причинения доказан не был.

Несмотря на это Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, сославшись на свидетеля в лице работника школы.

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Жительница Артемовского взыскала со школы дочери 180 тысяч рублей за травму ноги

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Теги: Артемовский, школа, травма ноги, перелом, суд, компенсация



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