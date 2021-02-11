Россияне оценили стоимость свадьбы в 2021 году

В России сократилось количество граждан, собирающихся вступить в брак до конца текущего года. Так, вероятность свадьбы в 2021 году не исключают 4,5% опрошенных граждан, а год назад таких было 5%.

Аналитики компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", проводивших исследование, считают, что на планы наших соотечественников по созданию семей мог повлиять непростой 2020-й год.

Больше всего свадеб можно ожидать в этом году в Дагестане – 8% респондентов собираются вступить в брак. На втором месте Нижний Новгород – 6%. Еще в 37 российских городах 5% жителей готовятся сыграть свадьбу в текущем году, а в 36 городах - 4%, передает РИА Новости.

Интересны оценки россиян в плане финансовых затрат на свадьбу. В среднем жители страны оценивают это мероприятие в 188 тыс. руб. Но в Набережных Челнах, Орле и Магнитогорске сумма значительно выше – 224 тыс. руб. Дешевле всего свадьба обойдется, вероятно, жителям Хабаровска (120 тыс. руб.) и Читы (106 тыс. руб.).

При этом большинство россиян не считают свадьбу неподъемным мероприятием – они готовы воспользоваться накоплениями, помощью родственников или вовсе имеют возможность оплатить гуляния из текущих доходов.

Половина россиян (52%) считают лучшим подарком на свадьбу деньги, но у каждого пятого также в почете постельное белье.

Компании проводили исследование в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.