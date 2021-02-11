В Челябинской области за время пандемии более 48 тысяч человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 263 человек подтвержден COVID-19, 13 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 48 тыс. 192 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 377 заболевших. За сутки выписаны 327 человек, всего в регионе выздоровели 38 тыс. 912 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 13 человек, из них семь от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.