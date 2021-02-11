АО "Уралэлектромедь" в 2020 переработало рекордный объем цветного лома

11 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
уралэлектромедь, кран-балка, производство, цех, лом цветных металлов (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

АО "Уралэлектромедь" в 2020 переработало рекордный объем цветного лома

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2020 году переработало 92 тысяч тонн цветного лома, что стало рекордным показателем, передает корреспондент Накануне.RUЭто на 30%  больше, чем в 2019 году.

Столь высокий производственный результат обусловлен ритмичной поставкой сырья, оснащением цеха приемки и переработки сырья (ЦП и ПС) современным оборудованием и эффективной организацией рабочего процесса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

лом цветных металлов, угмк, уралэлектромедь(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

ЦП и ПС технически перевооружили за последние два года - установлено четыре пресса, шесть мостовых кранов и пять кран-балок. Перевооружение позволило эффективно проводить переработку цветных ломов поступающих на территорию промплощадки.

уралэлектромедь, кран-балка, производство, цех(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Кроме того, бы ли смонтированы и запущены в эксплуатацию три современные стационарные манипуляторные установки с удобным управлением. Производительность каждой из них составляет 0,2 м³ за один захват. Прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он захватывает лом и опускает его в загрузочную камеру пресса. Далее работник нажимает на пульте кнопку «пуск», и пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере.

В 2020 году  в цехе введен в эксплуатацию производственный корпус № 1, где ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов. Производственное помещение оснащено пакетированным прессом, предназначенным для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья. В этом году часть оборудования была передана на филиал «Производство сплавов цветных металлов», где также будет производиться переработка свинцовых отходов. 

уралэлектромедь, кран-балка, производство, цех, лом цветных металлов(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Важной частью обновления стало внедрение принципов «бережливого производства», которые позволили усовершенствовать технологический процесс и снизить временные затраты. В каждом производственном помещении установлена линия разметки для трансфера сырья и перемещения персонала. Секционные въездные ворота установлены в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Манипуляторные агрегаты и пресса расположены эргономично, чтобы вкупе эффективно перерабатывать лома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

АО "Уралэлектромедь" в 2020 переработало рекордный объем цветного лома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угмк, переработка цветного лома, уралэлектромедь, бережливое производство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети