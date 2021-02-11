АО "Уралэлектромедь" в 2020 переработало рекордный объем цветного лома

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2020 году переработало 92 тысяч тонн цветного лома, что стало рекордным показателем, передает корреспондент Накануне.RU. Это на 30% больше, чем в 2019 году.

Столь высокий производственный результат обусловлен ритмичной поставкой сырья, оснащением цеха приемки и переработки сырья (ЦП и ПС) современным оборудованием и эффективной организацией рабочего процесса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

ЦП и ПС технически перевооружили за последние два года - установлено четыре пресса, шесть мостовых кранов и пять кран-балок. Перевооружение позволило эффективно проводить переработку цветных ломов поступающих на территорию промплощадки.

Кроме того, бы ли смонтированы и запущены в эксплуатацию три современные стационарные манипуляторные установки с удобным управлением. Производительность каждой из них составляет 0,2 м³ за один захват. Прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он захватывает лом и опускает его в загрузочную камеру пресса. Далее работник нажимает на пульте кнопку «пуск», и пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере.

В 2020 году в цехе введен в эксплуатацию производственный корпус № 1, где ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов. Производственное помещение оснащено пакетированным прессом, предназначенным для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья. В этом году часть оборудования была передана на филиал «Производство сплавов цветных металлов», где также будет производиться переработка свинцовых отходов.

Важной частью обновления стало внедрение принципов «бережливого производства», которые позволили усовершенствовать технологический процесс и снизить временные затраты. В каждом производственном помещении установлена линия разметки для трансфера сырья и перемещения персонала. Секционные въездные ворота установлены в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Манипуляторные агрегаты и пресса расположены эргономично, чтобы вкупе эффективно перерабатывать лома.