11 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область
хлеб цены (2010) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области направят более 60 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Правительство Свердловской области приняло проекты постановлений по мерам дополнительной поддержки сельхозпредприятиям. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Как отметил губернатор Евгений Куйвашев хлебопекарным предприятиям и производителям муки будут предоставлены субсидии для компенсации части затрат на производство. Предполагается, что это позволит избежать роста цены на хлебную продукцию.

Как пояснили в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области, общий объем субсидий составит 60,7 млн рублей, из которых 56,5 млн – средства федерального бюджета. Почти 45 млн рублей будет направлено предприятиям на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Еще более 16 млн направят на компенсацию закупки продовольственной пшеницы. При этом размер субсидии зависит от разницы цен на продовольственную пшеницу в текущем периоде и среднемесячных цен за последние три года.

Напомним, недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает выделение регионам 4,7 млрд рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков.

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В Свердловской области направят более 60 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

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Теги: хлеб, цены, Свердловская область



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