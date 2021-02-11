Стало известно, на каких сайтах россияне читают новости в интернете

Более половины (56%) россиян за последний месяц смотрели в интернете новости. В 39% наши соотечественники пользуются для просмотра новостей поисковиками и/или переходят оттуда по ссылкам, свидетельствует опрос "Фонда "Общественное мнение".

Почти треть респондентов (31%) узнают новости в соцсетях и мессенджерах, еще 13% смотрят новостные видео, и только 11% читают непосредственно интернет-СМИ.

Самым популярным поисковиком для ознакомления с новостями стал "Яндекс" (34%), самой популярной соцсетью – "ВКонтакте" (13%), а среди интернет-СМИ лидирует сайт "Вести.Ру" (12%).

Интересно, что 17 января 2021 года 24% опрошенных заявили, что никогда не пользовались интернетом. Другой интересный факт – среди соцсетей, где россияне узнают новости, на втором месте (после уже упомянутой сети "ВКонтакте") идет Instagram. Третье место делят мессенджеры WhatsApp и Viber, четвертое место у Telegram. Далее следуют "Одноклассники", и только потом Facebook и Twitter, на которые в последнее время обозлились российские власти.

Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 15–17 января 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.