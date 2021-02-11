Директора заповедника "Верхне-Тазовский" привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупцию

Руководитель ФГБУ "Государственный природный заповедник "Верхне-Тазовский"(ЯНАО) привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного СКР, под прямым подчинением у директора заповедника находилась его супруга, однако меры к урегулированию конфликта интересов приняты не были. Помимо этого решение о премировании сотрудников выносил лично руководитель, а не комиссия. За это к дисциплинарной ответственности также привлечен начальник отдела кадровой и правовой работы.

Природоохранным прокурором вынесено представление директору учреждения. Так из трудового договора его супруги исключено прямое подчинение руководителю заповедника. О возникшем конфликте интересов проинформирован работодатель учреждения – Минприроды России. Согласно приказу министра природных ресурсов и экологии России директор заповедника привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.