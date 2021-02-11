Литва отказалась задерживать объявленного в розыск Волкова

Власти Литвы не будут задерживать по запросу России главу сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, сообщило Associated Press.

По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, использование международных инструментов для политического преследования является неверной тактикой.

Также она заявила о "сомнениях" по поводу членства России в таких международных организациях, как Интерпол.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова - он будет взят под стражу с момента своего возвращения в Россию либо его экстрадиции. Также стало известно, что он объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. На прошлой неделе у матери главы региональных штабов Навального, которая живет в Екатеринбурге, прошли обыски.