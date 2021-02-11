11 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
общественный транспорт, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске с марта вырастет стоимость проезда в маршрутках

В Челябинске с марта повысится стоимость проезда в маршрутных такси с 25 до 28 рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным управления транспорта, с марта стоимость проезда подорожает на 14 маршрутах. Так, с 1 марта подорожает проезд до 28 руб. на маршруте № 22 "Александра Шмакова-Училище", а на маршрутах № 12 "Профессора Благих – ЧТЗ" и № 32 "Солнечный берег – Мамина" - до 28,5 руб.

С 5 марта стоимость проезда до 28 руб. вырастет по маршрутам № 112 "Приборостроителей – ЮурГУ", № 46 "Чистопольская – Теплотехнический институт", № 75 "поселок Фатеевка – Бейвеля", и № 92 "поселок Сухомесово – ЧМК".

С 13 марта увеличится цена в маршрутках № 10 "ЧМК – ЮУрГУ", № 39 "ЧТЗ – Чичерина", № 53 "Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово", № 72 "ЧМК – Железнодорожный вокзал", № 78 "Академика Королева – Мамина", № 86 "Мехколонна – поселок Шершни" и № 104 "Поселок АМЗ – Бейвеля".

В управлении транспорта напомнили, что в соответствии с законодательством перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевози по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением, уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.

Напомним, в 2017 году повышение цен в маршрутках Челябинска произошло дважды. Так, с начала года стоимость проезда увеличилась с 20 до 25 рублей. УФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика.

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В Челябинске с марта вырастет стоимость проезда в маршрутках

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Теги: маршрутка, стоимость проезда, билет,



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