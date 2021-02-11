11 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Директор ЦПКиО прокомментировала визит в полицию из-за подозрений в коррупции

Директор ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кельман прокомментировала слухи о своем визите в полицию по подозрению в коррупции. Как она рассказала в Instagram, посещение отделений правоохранительных органов, как и других различных структур, является обычным делом при реконструкции старого парка.

"Почти каждое позитивное изменение в парке за прошедший год сопровождалось жалобой в различные структуры, мне и команде ежемесячно приходится давать объяснения по поводу демонтажа аттракционов которым 30 лет, обновлению общепита, установки нового колеса обозрения, новой веранды, цветочки, Масленицы в новом формате и по другим изменениям которым все так рады. Такая, к сожалению, обратная сторона работы в парке", - рассказала Кельман.

При этом директор парка не посчитала нужным комментировать детали жалоб, а предпочла уделить больше внимания непосредственно развитию ЦПКиО. О своей предположительно скорой отставке Кельман также высказалась неопределенно, заявив, что из договора, рассчитанного на три года, она пока отработала только один. Да и уйти с должности ей никто не предлагал.

"Это непросто работать в таких условиях, но я и моя команда делаем все, чтобы парк становился лучше!" - заключила директор ЦПКиО.

Напомним, что накануне Екатерина Кельман посетила отдел полиции №7 Октябрьского района. Предположительной причиной стала проверка городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

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Директор ЦПКиО прокомментировала визит в полицию из-за подозрений в коррупции

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Теги: ЦПКиО, Кельман, коррупция



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