В уральском городе произошел пожар в торговом центре

На Среднем Урале горел торговый центр.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью поступил сигнал о пожаре на проспекте Ильича в Первоуральске. На площади в 5 кв.м огнем была повреждена продукция в магазине на втором этаже 4-этажного торгового центра.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 3 часа ночи.

Точную причину возгорания в ТЦ теперь предстоит установить специалистам.