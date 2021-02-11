На Ямале полицейский спас из огня мать с тремя детьми

В Тазовском полицейский спас из горевшего дома мать с тремя детьми, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

Пожар в доме произошел в декабре. Сергей Гербач выбежал на шум в коридоре и увидел, что огнём охвачены стены и потолок. Полицейский выбил окно и выбрался с другими жильцами на улицу. Однако его соседка с маленькими детьми осталась внутри. Разбив окно, силовик забрал у матери девятимесячного малыша, а также детей двух и четырех лет, а потом помог выбраться их матери.

После этого Гербач несколько недель провел в больнице с обморожением и порезами. Недавно он окончательно поправился и продолжил работу.