Правительство хочет, чтобы к концу года 40% россиян раздельно собирали мусор

Правительство хочет, чтобы к концу 2021 года 42% россиян собирали мусор раздельно. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее. Ответственным за достижение показателя сделают Российского экологического оператора (РЭО).

По данным на январь текущего года, в 71 из 85 регионов частично внедрен раздельный сбор отходов. Но только в нескольких регионах - Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях – этим способом могут воспользоваться от 60 до 100% жителей, передает РБК.

В то же время оценки Green peace говорят о том, что только для 18,5% россиян доступен раздельный сбор мусора. В Минприроды согласны с этими данными. В РЭО считают, что в конце 2020 года контейнерами для раздельного сбора мусора были оборудованы площадки, охватывающие 26% населения страны.

Примечательно, что в Москве нехватку контейнеров оценивают в 420 тыс. штук (около 5,2 млрд руб.), при этом заявки на покупку таких контейнеров есть от нескольких десятков субъектов. И они очень по-разному оценивают свои потребности: кому-то нужно несколько десятков контейнеров, кому-то – десятки тысяч.

В 2020 году были сорваны сроки закупки контейнеров для раздельного сбора отходов. После служебной проверки, которую организовал глава Минприроды Александр Козлов, в отставку был отправлен его заместитель Константин Румянцев.

Эксперты отмечают, что достичь показателя в 42% к концу года можно будет только в том случае, если раздельный сбор сделают для граждан обязательным. Даже экономическое поощрение (скидки на счета за вывоз ТБО) не приведет к повсеместному раздельному сбору отходов (хотя речь о таком поощрении и не идет – региональные операторы не готовы нести такие расходы).