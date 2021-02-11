Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Установлено, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

Для отражения атаки были применены реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, передает Regnum.

Пострадавших нет, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Это далеко не первая атака на российскую авиабазу в САР. В прошлом году комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" уничтожил беспилотник, летевший к Хмеймим.

В 2019 году террористы атаковали Хмеймим. Ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами в направлении авиабазы, были перехвачены.

Было уничтожено два беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны назвали сбитые беспилотники вблизи Хмеймима высокотехнологичными.