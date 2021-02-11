Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии "Яблоко" на предстоящих выборах

Руководитель фракции "Яблоко" в Пермской городской думе Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии на предстоящие в сентябре выборы. Об этом сообщила сама Агишева на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не планирую выдвигаться от партии "Яблоко". Во всяком случае, до сих пор таких предложений не получала и скорее всего не получу. Да, партия декларирует открытость для независимых политиков, но не смогла пока организовать прозрачную процедуру выдвижения во всех региональных отделениях", - заявила депутат.

Надежда Агишева является единственным представителем фракции "Яблоко" в Пермской городской думе. В думу она прошла по партийному списку - в 2016 г. партия "Яблоко" получило 7,16% голосов избирателей.