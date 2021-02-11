11 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии "Яблоко" на предстоящих выборах

Руководитель фракции "Яблоко" в Пермской городской думе Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии на предстоящие в сентябре выборы. Об этом сообщила сама Агишева на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не планирую выдвигаться от партии "Яблоко". Во всяком случае, до сих пор таких предложений не получала и скорее всего не получу. Да, партия декларирует открытость для независимых политиков, но не смогла пока организовать прозрачную процедуру выдвижения во всех региональных отделениях", - заявила депутат.

Надежда Агишева является единственным представителем фракции "Яблоко" в Пермской городской думе. В думу она прошла по партийному списку - в 2016 г. партия "Яблоко" получило 7,16% голосов избирателей.

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Надежда Агишева не планирует выдвигаться от партии "Яблоко" на предстоящих выборах

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Теги: Надежда АГишева, выборы, пермская городская дума



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