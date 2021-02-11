На Южном Урале хирургам, которые увольняются из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления

11 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
врач, хирург, операционный стол (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале хирургам, которые увольняются из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Верхнеуральскую районную больницу. В ходе визита хирургам, которые решили уволиться из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении. С медработниками пообщались Ирина Гехт и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. После этого главврача отстранили от работы. 10 февраля медицинское учреждение посетил Юрий Семенов.

Глава минздрава пообщался с медперсоналом, пациентам и провел собрание.

"Жалоб на выплаты не поступило ни от одного человека, коллеги благодарят за постоянно улучшающиеся условия работы и видят прогресс. По вопросу об организации работы хирургического отделения - врачи продолжат работать. Во время личного разговора им было предложено забрать заявления на увольнение. На сегодняшний день в больнице продолжает оказываться плановая и экстренная хирургическая помощь". – сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящий момент обязанности главврача продолжает исполнять заместитель по лечебной работе.

"В ближайшее время, в том числе после изучения результатов завершающейся проверки Минздрава, будут приняты взвешенные управленческие решения в отношении организации работы администрации медицинского учреждения", - отметили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале хирургам, которые увольняются из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Семенов, минздрав, больница, хирурги, увольнения,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети