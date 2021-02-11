На Южном Урале хирургам, которые увольняются из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Верхнеуральскую районную больницу. В ходе визита хирургам, которые решили уволиться из-за конфликта с главврачом, предложили забрать заявления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении. С медработниками пообщались Ирина Гехт и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. После этого главврача отстранили от работы. 10 февраля медицинское учреждение посетил Юрий Семенов.

Глава минздрава пообщался с медперсоналом, пациентам и провел собрание.

"Жалоб на выплаты не поступило ни от одного человека, коллеги благодарят за постоянно улучшающиеся условия работы и видят прогресс. По вопросу об организации работы хирургического отделения - врачи продолжат работать. Во время личного разговора им было предложено забрать заявления на увольнение. На сегодняшний день в больнице продолжает оказываться плановая и экстренная хирургическая помощь". – сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящий момент обязанности главврача продолжает исполнять заместитель по лечебной работе.

"В ближайшее время, в том числе после изучения результатов завершающейся проверки Минздрава, будут приняты взвешенные управленческие решения в отношении организации работы администрации медицинского учреждения", - отметили в ведомстве.