РПЦ сообщила о количестве заболевших и скончавшихся от коронавируса священников

С начала эпидемии коронавирусом заразилось более 4 тыс. клириков и монашествующих Русской православной церкви. Скончалось 145 человек, говорится в сообщении рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии коронавируса.

На 10 февраля в России проходит лечение 331 клирик и монашествующий РПЦ. Большая часть из них – заболевшие за пределами Москвы, в столице лечатся только 17 клириков.

С начала эпидемии переболел COVID-19 4161 клирик и монашествующий: 390 клириков приходов Москвы, 893 клирика и насельника ставропигий.

145 человек скончались, из них 14 – клирики московских приходов, остальные – клирики российских епархий и насельники ставропигий.